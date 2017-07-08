Михаил Боярский: «Я просто выступаю за то, чтобы команды были отечественного производства!»

Главный болельщик «Зенита», известный актер Михаил Боярский прокомментировал переход в петербургскую команду нападающего Себастьяна Дриусси. Сегодня 21-летний аргентинец подписал контакт с сине-бело-голубыми на 4 года.

«Много нападающих не бывает. Недавно Халк заявил, что готов вернуться в «Зенит», если позовут обратно. Это было бы недурно для нас. Но это никак не улучшает погоду в отечественном футболе. Все говорят о конкуренции, что наши футболисты будут вступать в борьбу за место в составе с иностранцами… Но у нас были такие игроки, как Стрельцов, которые выросли без легионеров. А сейчас все превратилось в бизнес, играют за деньги, а не за престиж.

Бороться за место в составе будут все нападающие. Но это не та борьба, которая заслуживает спортивных успехов. Здесь все превращается в коммерцию.

Я не считаю, что Дриусси будет в любом случае играть, так как его купили за большие деньги. Я просто выступаю за то, чтобы команды были отечественного производства!» — заявил Боярский.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс