Рафаэль Маркес включен в окончательный состав сборной Мексики и поедет на пятый ЧМ в карьере

Автор: Тимофей Поршнев 0

Mexico

Стала известна окончательная заявка сборной Мексики на ЧМ-2018. В состав включен защитник Рафаэль Маркес, для которого предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере.

39-летний футболист повторит рекорд соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеус по числу проведенных ЧМ.

Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера («Толука»), Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия);

Защитники: Эдсон Альварес («Америка»), Уго Айяла («Тигрес»), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лайюн («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту», Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт» Ф, Германия), Хесус Корона («Порту»);

Полузащитники: Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос (оба – «Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эктор Эррера («Порту»), Рафаэль Маркес («Атлас»);

Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).

Сборная Мексики на ЧМ-2018 сыграет с Германией, Южной Кореей и Швецией.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной Мексики

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