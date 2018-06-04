Рафаэль Маркес включен в окончательный состав сборной Мексики и поедет на пятый ЧМ в карьере

Стала известна окончательная заявка сборной Мексики на ЧМ-2018. В состав включен защитник Рафаэль Маркес, для которого предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере.
39-летний футболист повторит рекорд соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеус по числу проведенных ЧМ.
Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера («Толука»), Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия);
Защитники: Эдсон Альварес («Америка»), Уго Айяла («Тигрес»), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лайюн («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту», Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт» Ф, Германия), Хесус Корона («Порту»);
Полузащитники: Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос (оба – «Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эктор Эррера («Порту»), Рафаэль Маркес («Атлас»);
Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).
Сборная Мексики на ЧМ-2018 сыграет с Германией, Южной Кореей и Швецией.
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— Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной Мексики