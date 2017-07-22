Роберто Манчини: «Мы должны выработать в себе менталитет победителя»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над казанским «Рубином». Благодаря дублю Себастьяна Дриусси, сине-бело-голубые вырвали победу на последних минутах.

«В первом тайме мы очень медленно двигались. Все, что я сказал ребятам в перерыве — это ускориться, потому что, играя с такой командой, которая плотно действует в обороне, мы должны действовать быстро и ускорять игру как можно чаще. Это именно то, что я сказал команде в перерыве.

Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче. Но дело не только в ней. Мы сыграли хорошо, заслужили победу и результат справедлив.

Как и в ситуации с голом Далера Кузяева в матче со «СКА-Хабаровском», я знал, что Себастьян Дриусси сегодня забьет.

Дзюба, как и все другие футболисты, еще не на сто процентов раскрылся. Футболистам еще нужно улучшать свою игру. Это касается не только Дзюбы, но и всех остальных.

Трансферный рынок еще открыт. Мы ищем усиление на позицию центрального защитника. Нету и Иванович сыграли так, как сыграли. Усиление мы продолжаем искать.

Мы должны выработать в себе менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних факторов. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать во что бы то ни было.

В Санкт-Петербурге отличный стадион. У меня никаких претензий. Осталось только его заполнить болельщиками целиком. Сегодня, если я не ошибаюсь, было около сорока тысяч. Нам нужно, чтобы был аншлаг, и тогда мы будем побеждать», — сказал Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»