Дортмундская «Боруссия» выкупит контракт Пако Алькасера у «Барселоны»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер в ближайшее время станет футболистом «шмелей» на постоянной основе. На данный момент права на 25-летнего испанца принадлежат «Барселоне».

Форвард своим выступлением на старте сезона произвел впечатление на руководство немецкого клуба, которое уже согласовало с ним четырехлетний контракт, по условиям которого он займет третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после Марко Ройса и Марио Гетце и будет получать 8 миллионов евро в год. В ближайшее время «Боруссия» активирует прописанную в арендном соглашении опцию выкупа Алькасера за 23 миллиона евро.

В трех матчах нынешнего сезона Бундеслиги 25-летний Алькасер забил шесть мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana