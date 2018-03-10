Тренер «Фулхэма» Славиш Йоканович может возглавить «Челси»

Автор: Лидия Дидык 0

Антонио Конте

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович по окончании сезона может сменить в «Челси» Антонио Конте. Руководители «синих» рассматривают кандидатуру 49-летнего сербского специалиста, который в прошлом выступал за «Челси» (2000-2002).

Фаворитом на замену Конте считается экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, но в клубе впечатлены работой Йокановича.

Йоканович тренирует «Фулхэм» с декабря 2015 года. Команда, набрав 65 очков в 36 турах, сейчас занимает четвертое место в чемпионшипе.

Серб ранее работал с «Партизаном», «Левски», «Эркулесом», «Уотфордом» и «Маккаби Тель-Авив».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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