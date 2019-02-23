24 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Вильярреал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 февраля в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Вильярреал».

После провала в начале февраля «Атлетико» возвращается в оптимальные кондиции. На этой неделе лазарет «матрасников» покинули Коке и Диего Коста, и с их участием красно-белые в среду провели свой лучший матч в этом сезоне. «Атлетико» обыграл в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов «Ювентус», сделав весомую заявку на проход в следующий раунд турнира. «Вильярреал» в четверг сыграл в ничью с лиссабонским «Спортингом» (1:1) и прошел в 1/8 Лиги Европы. Но главной задачей «желтой подлодки» остается сохранение прописки в вышем испанском дивизионе. «Подводникам» жизненно необходимо набирать очки, чтобы покинуть зону вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Вильярреал» считается одним из самых неудобных соперников для «матрасников», они не проигрывают мадридцам на протяжении семи встреч во всех турнирах. «Атлетико» одержал свою последнюю победу над «желтой подлодкой» в феврале 2015-го (0:1). Порадуют ли «индейцы» своих болельщиков в этот раз?

2. «Подводникам» не удается победить на выезде уже 8 матчей Ла Лиги к ряду. По силам ли «субмарине» прервать свою неудачную серию?

3. В 10 из 12 последних матчах между соперниками было забито меньше 2.5 голов. Насколько результативной будет их очная встреча в это воскресенье?

4. В 4 последних выездных матчах чемпионата «Вильярреаул» ну удалось поразить ворота соперника. Удастся ли нападению «желтой подлоки» огорчить Яна Облака?

5. Новичок «Атлетико» Альваро Мората провел за клуб уже 4 матча, но так и не смог записать гол на свой счет, дважды став жертвой системы VAR. Будет ли в этот раз удача на его стороне?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press