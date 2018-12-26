Александр Головин и Денис Черышев попали в список ста лучших игроков по версии газеты «Marca»

Полузащитники сборной России Александр Головин и Денис Черышев вошли в рейтинг лучших футболистов года. Рейтинг составляла испанская газета Marca.

Во вторник была опубликована вторая часть рейтинга (с 91-го по 71-е место). Черышев занял 89-е место в списке, Головин – 78-е.

Ранее было объявлено, что нападающий Артем Дзюба занял в 97-е место в топ-100.

На ЧМ-2018 на счету Черышева четыре гола в пяти матчах, он стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире. В текущем сезоне чемпионата Испании россиянин принял участие в 11 матчах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Головин провел четыре матча на ЧМ-2018, забив один гол и отдав две результативные передачи. За «Монако» хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca