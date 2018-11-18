Чиро Иммобиле: «Отсутствие голов за сборную Италии давит на меня»

Нападающий сборной Италии и «Лацио» Чиро Иммобиле признался, что отсутствие голов за национальную команду начинает постепенно давить на него. Нападающий последний раз забил за сборную Италии в матче с Израилем в сентябре 2017 года.

«Мы продемонстрировали хорошую командную игру, но отсутствие голов начинает давить на меня. Конечно, я стараюсь терпеливо ждать подходящего момента.

Мы должны принимать критику наравне с похвалой. Команда в состоянии показывать хороший футбол. и больше всего волнения вызывает тот факт, что мы изо все сил стараемся создавать шансы и не реализуем их. Если продолжим в том же духе, в следующем матче будет лучше.

Я знаю, на что способен, и показываю это в каждом матче с «Лацио». Теперь я должен забить за сборную Италии. Я загорелся этим желанием, и уверен, что в следующий раз будет лучше», — сказал 28-летний итальянец.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia