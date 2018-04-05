РЖД стали региональным спонсором ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0

ЧМ-18

РЖД стали региональным спонсором ЧМ-2018. Соглашение подписали глава РЖД Олег Белозеров, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и директор ФИФА по стратегии маркетинга и продаж Иэн Дауни.

Перевозки болельщиков во время чемпионата мира РЖД планируют задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка», скоростные поезда «Стриж».

Составы будут формироваться из купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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