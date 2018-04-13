ЦСКА заработал около 20 млн евро призовых в еврокубковом сезоне

ЦСКА за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы в текущем сезоне получит не менее 19,45 миллиона евро призовых. Это лучший показатель среди российских клубов.

За участие в групповом этапе ЛЧ армейцы заработали 12,7 млн и 4,5 млн – за три победы. Кроме того, ЦСКА полагается 500 тысяч за выход в 1/16 финала Лиги Европы, 750 тысяч – за выход в 1/8 финала и 1 млн – за выход в четвертьфинал, где красно-синие уступили по итогам матчей с «Арсеналом» (2:2, 1:4).

«Спартаку» УЕФА заплатит не менее 16,95 млн евро: 12,7 млн за участие в групповом этапе ЛЧ, 1,5 млн – за одну победу, 1,5 млн – за три ничьи, 500 тысяч – за участие в 1/16 финала Лиги Европы и 750 тысяч – за участие в 1/8 финала.

«Зенит» получит как минимум 6,37 млн: 2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, 1,8 млн – за пять побед, 120 тысяч – за ничью, 600 тысяч – за первое место в группе, 500 тысяч – за участие в 1/16 финала и 750 тысяч – за участие в 1/8 финала.

«Локомотив» заработал не менее 5,77 млн: 2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, 1,08 млн – за три победы, 240 тысяч – за две ничьи, 600 тысяч – за первое место в группе, 500 тысяч – за участие в 1/16 финала и 750 тысяч – за участие в 1/8 финала.

«Краснодар», выбывший в 4-м раунде квалификации Лиги Европы, получит 235 тысяч за выступление в третьем квалификационном раунде и 245 тысяч – за участие в раунде плей-офф.

Кроме того, российским клубам полагаются выплаты из рыночного пула, в Лиге чемпионов его размер составляет 507 млн, а в Лиге Европы – 160 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС