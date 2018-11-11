Никола Максимович: «Илья — настоящий профессионал. В будущем он громко заявит о себе»

Защитник «Наполи» Никола Максимович поделился мнением об игре Ильи Кутепова. Серб уверен, что у футболиста «Спартака» большой потенциал.

«Кутепов — хороший игрок, отличный защитник. Очень пластичный. Илья — настоящий профессионал. Уверен, в будущем он ещё громко заявит о себе и будет востребован. Если Кутепов продолжит играть на таком же уровне, то сможет спокойно выступать в итальянском клубе и преуспеть в Серии А» — заявил Максимович.

Напомним, что сербский игрок выступал на правах аренды в московском «Спартаке». Илья Кутепов играет за «красно-белых» с 2012 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Известия»