Никола Максимович: «Илья — настоящий профессионал. В будущем он громко заявит о себе»

Автор: Дарья Григорьева 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Защитник «Наполи» Никола Максимович поделился мнением об игре Ильи Кутепова. Серб уверен, что у футболиста «Спартака» большой потенциал.

«Кутепов — хороший игрок, отличный защитник. Очень пластичный. Илья — настоящий профессионал. Уверен, в будущем он ещё громко заявит о себе и будет востребован. Если Кутепов продолжит играть на таком же уровне, то сможет спокойно выступать в итальянском клубе и преуспеть в Серии А» — заявил Максимович.

Напомним, что сербский игрок выступал на правах аренды в московском «Спартаке». Илья Кутепов играет за «красно-белых» с 2012 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Известия»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Илья Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»

Rasskazov

Защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал свое прозвище

Джон Терри

Джон Терри удалил пост в инстаграме с отказом «Спартаку»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 