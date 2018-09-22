Премьер-лига. 8-й тур. «Урал» одержал победу в Красноярске

«Енисей» в Красноярске уступил «Уралу». Команда Дмитрия Аленичева терпит второе поражние кряду в чемпионате.

Премьер-лига. 8-й тур

ЕНИСЕЙ — УРАЛ — 1:2 (0:1)

Красноярск. 22 сентября.

Стадион: «Центральный».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев (Саркисов, 73), Дугалич, Комолов (Бодул, 46), Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Кутьин (Обрадович, 56).

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Жигулев, 75), Араторе (Эль-Кабир, 65), Ильин.

Голы: 0:1 — Семакин (25, автогол), 0:2 — Ильин (58), 1:2 — Занев (59).

Предупреждения: Димитров (16), Бумаль (63)

17 (2) удары (в створ) 4 (1)

7 фолы 19

8 угловые 4

1 офсайды 2

64 % владения мячом 36

«Енисей» провел домашнюю встречу в родном Красноярске на стадионе «Центральный». Первые минуты прошли за командой Дмитрия Аленичева. Екатеринбуржцы смогли выровнять игру, и в середине первого тайма открыли счет: после удара Бикфалви мяч задел Максима Семакина и сменил траекторию. До перерыва «Енисей» отыграться не смог.

Во втором тайме «Урал» укрепил преимущество благодаря точному удару Владимира Ильина. Не прошло и минуты, а «Енисей» отыграл один мяч с помощью Петара Занева. Отыграться за оставшееся время подопечные Дмитрия Аленичева так и не смогли.

Фото: твиттер клуба «Урал»

Источник: еженедельник «Футбол»