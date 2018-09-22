Премьер-лига. 8-й тур. «Урал» одержал победу в Красноярске

«Енисей» в Красноярске уступил «Уралу». Команда Дмитрия Аленичева терпит второе поражние кряду в чемпионате.
Премьер-лига. 8-й тур
ЕНИСЕЙ — УРАЛ — 1:2 (0:1)
Красноярск. 22 сентября.
Стадион: «Центральный».
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев (Саркисов, 73), Дугалич, Комолов (Бодул, 46), Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Кутьин (Обрадович, 56).
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Жигулев, 75), Араторе (Эль-Кабир, 65), Ильин.
Голы: 0:1 — Семакин (25, автогол), 0:2 — Ильин (58), 1:2 — Занев (59).
Предупреждения: Димитров (16), Бумаль (63)
17 (2) удары (в створ) 4 (1)
7 фолы 19
8 угловые 4
1 офсайды 2
64 % владения мячом 36
«Енисей» провел домашнюю встречу в родном Красноярске на стадионе «Центральный». Первые минуты прошли за командой Дмитрия Аленичева. Екатеринбуржцы смогли выровнять игру, и в середине первого тайма открыли счет: после удара Бикфалви мяч задел Максима Семакина и сменил траекторию. До перерыва «Енисей» отыграться не смог.
Во втором тайме «Урал» укрепил преимущество благодаря точному удару Владимира Ильина. Не прошло и минуты, а «Енисей» отыграл один мяч с помощью Петара Занева. Отыграться за оставшееся время подопечные Дмитрия Аленичева так и не смогли.
Фото: твиттер клуба «Урал»
Источник: еженедельник «Футбол»