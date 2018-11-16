Главный тренер сборной России стал рекордсменом

Сборная России по футболу 15 ноября проиграла Германии (0:3). Главный тренер российской команды Станислав Черчесов установил антирекорд.

Для Черчесова это стало 11-м поражением на должности главного тренера сборной России. Тем самым, специалист установил антирекорд.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России. Кроме того, в Лиге Наций российская команда занимает лидирующее место в своей группе в дивизионе В.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24