Президент «Зенита» Александр Медведев встретился с главой «Барселоны»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев побывал с рабочим визитом в стане «Барселоны». Медведев стал президентом клуба из Санкт-Петербурга в 2019 году.

В ходе поездки Медведев провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и обсудил перспективы сотрудничества футбольных клубов, включая развитие академии и клубной инфраструктуры. Генеральный директор также посетил «Камп Ноу», в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин; ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов. Главы клубов договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.

После завершения встречи Медведев отправился в расположение сине-бело-голубых в Испании. Сегодня команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Первую встречу клуб из Санкт-Петербурга проиграл со счетом 1:3.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт клуба «Зенит»

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