Тьерри Анри допустил большую ошибку

Экс-главный тренер сборной Франции Лоран Блан высказал свое мнение о назначении Тьерри Анри. Он считает, что французскому специалисту не следовало принимать предложение «Монако».

«Я бы отказался от предложения в «Монако». Ситуация в клубе очень опасная для первого места работы. Он хотел попасть на эту работу, поэтому и выбрал именно тот клуб, который хорошо знает и играет во французской лиге. » — сказал Лоран Блан.

Однако он не отрицает, что у Анри нет идей. В качестве плюсов нового тренера «монегасков» Блан назвал молодость, опыт, знания о футболе, которые помогут Тьерри Анри.

Напомним, что Тьерри Анри возглавил «Монако» в этом году. Клуб, на данный момент, находится на предпоследнем месте в чемпионате Франции с семью очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Мirror