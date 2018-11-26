«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника «Фиорентины» Николы Максимовича

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения сербского защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. 21-летний футболист выступает за итальянский клуб с лета 2017 года.

Миленкович может перейти в «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна или перед началом нового сезона. Сумма сделки может составить около 56 миллионов евро. Летом 2018 года «фиалки» отказались продавать игрока неназванному клубу за 36 миллионов евро.

Контракт Миленковича с «Фиорентиной» будет действовать еще 3,5 года. В текущем сезоне он провёл 12 матчей в Серии А и забил два мяча. В «Фиорентину» защитник перешёл из белградского «Партизана» летом 2017 года. Итальянский клуб заплатил за него 5 миллионов евро. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уже неоднократно обращал внимание на необходимость усиления защитной линии команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports