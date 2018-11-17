Кшиштоф Пентек: «Неправильно думать: «Я забил 5 мячей, я футбольный бог»

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек рассказал о переезде в Италию. Футболист из Польши также поделился планами на будущее.

«В Европе никто не забивает в каждом матче, голы вернутся. Я не играю в одном из сильнейших клубов Италии. Легче забивать в «Реале» или «Ювентусе», где есть команда, которая поможет забить.

Мой отец был моим первым тренером, он помог мне стать футболистом, не оказывая на меня давления. Скажем так, я стал футболистом дома, на улице.

Никто из моих новых партнеров по «Дженоа» не знал меня. И я сказал себе: «Если они не знают, что я забил 21 гол в Польше, забивал почти каждую игру, возможно, и защитники этого не знают». Будучи незнакомцем, я получил преимущество. Да и я не знал своих партнеров по «Дженоа». После подписания контракта я включил PlayStation и начал искать их там.

Я немного похож на Колумба: он путешествовал по морю, я путешествую в погоне за голами. Надеюсь, что забью более 20 голов за сезон.

Мечта всех, кто приезжает в Геную в юном возрасте, – перейти в большой клуб. Если я продолжу так играть, смогу попасть в лучший европейский клуб. Мечтаю о Лиге чемпионов.

Но неправильно сейчас начать думать: «Я забил 5 мячей, я футбольный бог». Ты никто. Впереди еще длинный путь», – сказал Пентек.

В сезоне-2018/19 Пентек провел за «Дженоа» 13 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera