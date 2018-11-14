Многие тренеры РПЛ выступили за VAR

Главные тренеры и руководители клубов РПЛ встретились с руководством лиги. На заседании поднимался вопрос внедрения в национальный чемпионат системы VAR.

«Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС. Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС — подвел итог встречи директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Напомним, что система видеоповторов уже введена в чемпионатах Италии, Франции, Испании и Германии. В Лиге чемпионов с сезона 2019/20 также планируется появление VAR. В РПЛ намерены ее ввести со следующего сезона.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:ТАСС