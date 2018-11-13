Килиан Мбаппе о требованиях перед переходом в «ПСЖ»: «Да, это неприлично, но таков рынок»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал материал Football Leaks. Публикация касалась требований футболиста перед подписанием контракта с парижским клубом. 

«Меня это (огромные суммы) возмущает, ведь я родом из довольно скромной семьи. Да, это неприлично, но таков рынок и так работают в мировом футболе. Я не собираюсь совершать революцию в футболе. Будучи частью системы, нужно уважать ее и быть на своем месте» — сказал Килиан Мбаппе

Раннее сообщалось в публикации, что нападающий требовал у парижан 55 млн евро за 5 лет, частный самолет и статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, если он выиграет «Золотой мяч».

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мбаппе

Килиан Мбаппе: «Золотой мяч»? Я ничего не исключаю»

Мбаппе

Килиан Мбаппе первым в сезоне забил 10 голов в одной из лиг топ-5

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе попал в «Книгу рекордов Гиннеса»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 