Килиан Мбаппе о требованиях перед переходом в «ПСЖ»: «Да, это неприлично, но таков рынок»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал материал Football Leaks. Публикация касалась требований футболиста перед подписанием контракта с парижским клубом.

«Меня это (огромные суммы) возмущает, ведь я родом из довольно скромной семьи. Да, это неприлично, но таков рынок и так работают в мировом футболе. Я не собираюсь совершать революцию в футболе. Будучи частью системы, нужно уважать ее и быть на своем месте» — сказал Килиан Мбаппе

Раннее сообщалось в публикации, что нападающий требовал у парижан 55 млн евро за 5 лет, частный самолет и статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, если он выиграет «Золотой мяч».

Фото: Global Look Press

Источник: As