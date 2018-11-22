Лапорт назвал лучшего защитника в мире

Автор: Дарья Григорьева 0

sergio ramos

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказал свое мнение, кого он считает лучшим защитником мира на данный момент. Хотя игрок отметил, что сам бы хотел быть лучшим. 

«Хочу ли я быть лучшим защитником Европы? Конечно. Любой защитник сказал бы вам то же самое. Сейчас Серхио Рамос, вероятно, лучший центральный защитник мира. Мы должны как минимум соответствовать его стандартам, если хотим быть хороши, как Серхио. Чтобы быть в топе, нужно всегда показывать свой максимум, как это делает Рамос». — заявил Лапорт.

Напомним, что защитник перешел в английский клуб в 2017 году. В этом сезоне в АПЛ проел 12 игр, забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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