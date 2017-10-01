ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018

ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников. Это возможно в случае, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.

Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.

Голосование в референдуме за независимость Каталонии от Испании начинается сегодня.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca