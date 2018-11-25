Футболист «Барселоны» получил серьезную травму

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара получил травму. Это произошло в матче 13-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (1:1).

Медицинское обследование установило характер повреждения у футболиста. Оно выявило у Алькантара разрыв передней крестообразной связки левого колена. Предполагается, что восстановление игрока займет 2-8 месяцев. Полузащитник выбыл из состава «сине-гранатовых» до конца сезона.

У другого полузащитника Сержи Роберто диагностировали разрыв полуперепончатой мышцы. Футболист пропустит около 3–4 недель.

Фото: Global look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»