ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом»

ЦСКА сегодня утром вылетел в Мадрид на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет против «Реала».

На игру армейцы отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников.

Полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.

По решению тренерского штаба в Мадрид с командой также полетели Лассана Н’Диайе и Виктор Васин. Тренеры посчитали, что Васину будет полезнее находиться в коллективе, продолжая восстановление под присмотром физиотерапевтов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА