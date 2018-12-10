ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом»

ЦСКА сегодня утром вылетел в Мадрид на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет против «Реала».
На игру армейцы отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников.
Полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.
По решению тренерского штаба в Мадрид с командой также полетели Лассана Н’Диайе и Виктор Васин. Тренеры посчитали, что Васину будет полезнее находиться в коллективе, продолжая восстановление под присмотром физиотерапевтов.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА