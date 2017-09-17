Усман Дембеле может пропустить до четырех месяцев

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил серьезную травму в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1). Француз пропустит около четырех месяцев.

20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре. Ожидается, что на его восстановление потребуется от трех с половиной до четырех месяцев.

Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в конце лета за 105 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»