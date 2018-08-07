Алишер Усманов продаст свою часть акций «Арсенала»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Владелец контрольного пакета акций лондонского «Арсенала» Стэн Кронке приобретет долю российского бизнесмена Алишера Усманова. Россиянин согласился продать свою часть акций, составляющую 30%, за 672 миллиона евро.

Кронке до этой сделки принадлежали 67% акций клуба. Теперь американский бизнесмен фактически станет частным владельцем «Арсенала». Отметим, что хоть Усманов и был владельцем 30% акций, он не входил в совет директоров и не принимал решений в лондонском клубе.

Представители Кронке заявили, что превращение «Арсенала» в частный клуб будет способствовать дальнейшему развитию лондонцев. Также американский бизнесмен поблагодарил Усманова за работу на благо «Арсенала».

Для выкупа доли Усманова Кронке использует кредитные и собственные средства. Для осуществления сделки он намеревается взять более 560 миллионов евро заемных средств.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC Sport

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