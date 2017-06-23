Президентская библиотека собирает материалы по футбольной истории России

Автор: Алена Груздева 0

кубок конфедераций

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина архивирует документы, которые имеют отношение к КК-2017 или ЧМ-2018 в России. Для болельщиков и участников Кубка конфедераций обеспечили удобный доступ по бейджам. 

В пресс-службе библиотеки заявили, что футбольная электронная коллекция на данный момент состоит из президентского указа от 25 марта 2013 года о проведении ЧМ-2018, постановлений российского правительства относительно футбольных турниров, а также архивных документов и фотографий.

К оцифровке готовятся редкие исторические материалы о спорте в стране от периода Российской империи до военных лет, кадры и документы с объектов КК-2017 и ЧМ-2018, а также уникальные газетные и журнальные выдержки.

Читатели уже сейчас могут получить доступ к дебютной коллекции на портале библиотеки.

Источник: ТАСС
Фото: Global Look Press

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