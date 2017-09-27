Антонио Конте: «Челси» попытается нарушить гегемонию Испании в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Атлетико». Итальянец намерен прервать испанское господство в ЛЧ.

«Атлетико» — очень сильная команда, у которой богатый опыт в этом турнире. Последние несколько лет они проводили отличные сезоны в Лиге чемпионов и дважды доходили до финала, а это непросто, так могут не все команды. Это значит, что они сильны, у них отличный тренер, прекрасная организация, и, конечно, мы должны играть внимательно.

В прошлом сезоне «Челси» не играл в этом турнире, так что мы рады вернуться, но отлично знаем, что в среду нам предстоит встретиться с очень сильным противником.

Последние несколько лет в этом турнире и в Лиге Европы, если не считать прошлый сезон, испанские команды доминировали. Это значит, что эти команды сильны и имеют богатый опыт в этом турнире. Мы должны попытаться изменить эту традицию», — сказал Конте.

Напомним, что испанские команды выиграли последние четыре кубка Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»