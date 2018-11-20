Сборная Аргентины мечтает о возвращении Месси

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала высказал общее мнение команды по поводу Лионеля Месси. Игрок «Ювентуса» хочет, чтобы Месси вернулся в национальную сборную.

«Мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную. Знаем, насколько Лео важен для нас, но решать ему. В нашей команде много молодых игроков, нам нужна поддержка болельщиков» — заявил Дибала.

Напомним, что нападающий каталонского клуба объявил о приостановлении своей карьеры в сборной Аргентины до конца года. Команда на чемпионате мира 2018 года в России дошла до 1/8 финала, где уступила Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Italia