Франсеск Фабрегас признался, что это он в 2004 году попал пиццей в лицо Алексу Фергюсону

Автор: Лидия Дидык 0

Фабрегас

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас решился на признание.Испанец рассказал, как кинул пиццу в лицо Алексу Фергюсону.

В эфире британского шоу едущий Джеймс Корден задал футболисту вопросы о событиях октября 2004 года. Тогда Фабрегас играл за «Арсенал». После матча с «Манчестер Юнайтед» (0:2) кто-то из лондонской команды швырнул пиццу в лицо тренеру соперников Алексу Фергюсону.

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун позже вспоминал: «Насколько я понимаю, это был парень из Испании, великолепный технарь. Даже в обращении с пиццей он проявил прекрасную технику. Он бросил ее, словно фрисби».

Фабрегас наконец-то признался, что именно он зашвырнул пиццей в Фергюсона. «Да, я! Но Мартин Киоун – врун, ведь я помню, что он прямо передо мной кого-то дубасил, и поэтому он не мог ничего видеть», – сказал хавбек.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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