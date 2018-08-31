Паулу Барбоза: «Мануэлу Фернандешу предложили урезать зарплату на 40 процентов

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза считает, что клуб хочет расстаться с португальцем. 32-летний португалец выступает за «железнодорожников» с 2014 года.

«Положение дел очень неприятное, такого я никогда не видел. Полная манипуляция игроком. Его пытаются выставить в не лучшем свете, говорят, что он просит огромную зарплату.

Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте, и предложение, которое он сделал, меня удивило, поскольку оно выглядело странно. Мануэлу предложили урезать зарплату на 40%. Его признали лучшим игроком, а «Локомотив» стал чемпионом, и ему предлагают урезать зарплату вдвое! Он понимает, что это сигнал для перехода в другой клуб.

Со своей стороны мы направили Штоффельсхаусу встречные условия, в которых предполагалось сохранение заработной платы и возможность продления соглашения на год, если Мануэл продолжит стабильно играть в основном составе в большинстве матчей. Ответа со стороны Штоффельсхауса долго не было, и я обратился к Илье Геркусу. Он рассказал мне, что вопрос с Фернандешом поставлен на паузу советом директоров.

На второй встрече с Геркусом уже был и сам Штоффельсхаус, и он обвинил Мануэла в непрофессионализме. При этом я не понял, с чего вдруг он так решил, еще и обвинив Фернандеша, что тот не посещает тренировки.

При этом сам Семин ничего такого не говорил. Ощущение такое, что от него просто хотят избавиться», – заявил Барбоза.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24