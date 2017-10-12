Нападающий Адриано планирует вернуться в большой футбол

Автор: Никита Воробьев 0

Бывший нападающий «Интера» и сборной Бразилии заявил, что готов вернуться в футбол. 35-летний форвард закончил карьеру в 2016 году.

«Я готовлю себя к новому проекту. Начинаю тренироваться сам, без клуба.

С тех пор, как я не играю, мне удалось сохранить форму. Готов вернуться в футбол, хотя это и потребует определенных сил.

Хочу сделать это для себя, доказать, что могу достигнуть своего предела, проверить – смогу ли я вновь начать играть в футбол», – сказал Адриано.

Последним клубом бразильца был «Майами Юнайтед», за который Адриано выступал качестве играющего совладельца.

Фото: Mirror
Источник: Globo Esporte

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