Премьер-лига. 15-й тур. «Оренбург» одержал минимальную победу над «Уфой»

Вторым матчем субботы стало противостояние «Оренбурга» и «Уфы». Хозяева смогли вырвать победу.

Премьер-лига. 15-й тур

ОРЕНБУРГ — УФА — 1:0 (0:0)

Оренбург. 24 ноября.

Стадион: «Газовик». 4178 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Алвеш, 80), Маляров, Афонин, Сутормин, Деспотович (Козлов, 80).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Пауревич, Тилль, Игбун, Сысуев (Бизяк, 32).

Гол: 1:0 — Сутормин (80)

Предупреждения: Аликин (52), Беленов (60).

Удаление: Аликин (58).

Нереализованный пенальти: Попович (58 — вратарь).

7 (3) удары (в створ) 1 (0)

13 фолы 12

6 угловые 1

2 офсайды 1

55 % владения мячом 45

После довольно скучного первого тайма матч стал интересней. На 57-й минуте Сутормин получил по ногам от Аликина, что привело к пенальти в ворота «Уфы». Но Беленов уверенно отразил несильный удар Поповича. «Оренбург» не сдался, и на 80-й минуте Сутормину удалось поразить ворота соперника: защитники «Уфы» потерялись перед своей штрафной, мяч достался Сутормину, который мощно пробил в дальний угол.

Фото: твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»