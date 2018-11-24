Премьер-лига. 15-й тур. «Оренбург» одержал минимальную победу над «Уфой»

Вторым матчем субботы стало противостояние «Оренбурга» и «Уфы». Хозяева смогли вырвать победу.
Премьер-лига. 15-й тур
ОРЕНБУРГ — УФА — 1:0 (0:0)
Оренбург. 24 ноября.
Стадион: «Газовик». 4178 зрителей.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Алвеш, 80), Маляров, Афонин, Сутормин, Деспотович (Козлов, 80).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Пауревич, Тилль, Игбун, Сысуев (Бизяк, 32).
Гол: 1:0 — Сутормин (80)
Предупреждения: Аликин (52), Беленов (60).
Удаление: Аликин (58).
Нереализованный пенальти: Попович (58 — вратарь).
7 (3) удары (в створ) 1 (0)
13 фолы 12
6 угловые 1
2 офсайды 1
55 % владения мячом 45
После довольно скучного первого тайма матч стал интересней. На 57-й минуте Сутормин получил по ногам от Аликина, что привело к пенальти в ворота «Уфы». Но Беленов уверенно отразил несильный удар Поповича. «Оренбург» не сдался, и на 80-й минуте Сутормину удалось поразить ворота соперника: защитники «Уфы» потерялись перед своей штрафной, мяч достался Сутормину, который мощно пробил в дальний угол.
Фото: твиттер «Оренбурга»
Источник: Еженедельник «Футбол»