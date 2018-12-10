«Крылья Советов» проведут сборы в ОАЭ и Турции

Автор: Андрей Синельщиков 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

«Крылья Советов» опубликовали план клуба на зимние сборы 2019 года. К моменту ухода на зимний перерыв команда из Самары занимает 13-ю строчку в чемпионате России.После заключительного матча в этом году, в котором «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» на «Самара Арене», игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов ушли в отпуск.

Главная команда «Крыльев Советов» вновь соберется в новом году в Москве 12 января. После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сборы «Крылья Советов» проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля.

Молодежный состав «Крыльев Советов» проведет первый втягивающий сбор в Самаре 10-11 января. Также в феврале у молодежной команды «Крыльев» запланирован двухнедельный сбор в Турции.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт клуба «Крылья Советов»

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