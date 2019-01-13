Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин: «Александр Самедов усилит состав «Крыльев» здесь и сейчас»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход в команду полузащитника Александра Самедова. Самарский клуб также договорился об аренде с полузащитников красно-белых Артема Тимофеева и Жано Ананидзе.

«Знаю, что у некоторых болельщиков есть мнение, мол, Самедов возрастной игрок, зачем его брали. Слушайте, человек полгода назад играл на чемпионате мира, и играл хорошо, игрок с колоссальным опытом. Это тот футболист, который усилит состав «Крыльев» здесь и сейчас.

У нас Сергею Корниленко 35 лет, разве у болельщиков есть серьезные претензии к нему? Выкладывается, работает, играет, приносит пользу команде, три гола забил в этом сезоне.

Да, мы пригласили трех футболистов «Спартака», но что в этом такого? Новый тренер «Спартака» Олег Кононов проводит кадровые изменения, у него свое видение состава, у нас появилась возможность взять в «Крылья» сильных игроков. Да, у Ананидзе были травмы, но сейчас он в порядке, знаю, что он хочет снова поработать с Миодрагом Божовичем», – сказал Шляхтин.

Александр Самедов пришел в самарский клуб в качестве свободного агента. Предыдущим клубом полузащитника был московский «Спартак».

Фото: сайт клуба «Крылья Советов»

Источник: ТАСС