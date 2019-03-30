Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» в Химках выиграл у динамовцев

В Химках «Динамо» принимало московский «Локомотив». С минимальным счетом победу одержали гости.

Премьер-лига. 21-й тур

ДИНАМО — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:0)

Химки. 30 марта. 8106 зрителей.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 76), Юсупов, Теттех, Жоаозинью, Грулев (Липовой, 69), Луценко, Марков (Панченко, 60).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Идову, И. Денисов (Кварацхелия, 54), Баринов, Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 90), Крыховяк, Ан. Миранчук, Смолов (Эдер, 81).

Гол: 0:1 — Ан. Миранчук (61 — с пенальти).

Предупреждения: Шунич (23), Марков (51), Теттех (86).

9 (5) удары (в створ) 7 (5)

18 фолы 14

4 угловые 5

2 офсайды 0

50 % владения мячом 50

Первый тайм прошел в равной борьбе. Динамовцы организовали ряд позиционных атак, которые были спокойно прерваны обороной гостей. «Локомотив» в середине тайма ответил ударом со штрафного, удар не без труда отбил Шунин. В начале второго тайма Марков не реализовал голевой момент. После ряда атак «Локомотив» сделал контрвыпад, который привел к назначению пенальти. Грулев сфолил на Игнатьеве. Антон Миранчук, как и в прошлой игре с «Краснодаром», был точен с 11-метровой отметки. Полузащитник забил восьмой гол в чемпионате страны и теперь делит вторую строчку с спартаковцем Зе Луишем. Футболисты «Динамо» восстановить равенство в счете не смогли. Команда Юрия Семина продлевает беспроигрышную серию до 10 игр. Безвыигрышная серия динамовцев в матчах с «Локомотивом» также продлилась до десяти игр — последний раз «железнодорожники» проигрывали 6 лет назад. В чемпионате же серия поражений увеличилась до трех игр.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»