Никола Влашич: «Хочу играть там, где меня ценят»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич рассказал о том, где хочет играть в будущем. Хорватский полузащитник в настоящий момент выступает в аренде за ЦСКА.

«Я читал слова директора ЦСКА, что клуб вряд ли потянет мою стоимость, очень обидно.Но я не удивлен, так как мне уже говорили о клубном финансовом положении.

ЦСКА построил новый стадион, у клуба много долгов, поэтому они не могут думать о крупных трансферах, тем более о 12 миллионах евро. Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая.

Обидно, потому что ЦСКА – отличный клуб с семейной атмосферой. У нас молодая и сильная команда, которая в следующем сезоне наверняка была бы готова к еще одному шагу вперед.

К сожалению, проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет.

Когда я пришел в ЦСКА, то сразу почувствовал, что они хотят, чтобы я поверил в себя. Это очень важно, поэтому при выборе клуба такие вещи для меня всегда будут на первом месте.

Я хочу играть там, где меня ценят. Не хочу отбывать номер», – сказал Влашич.

Фото: Global Look Press

Источник: Slobodna Dalmacija