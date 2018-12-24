Харри Кейн: «Тоттенхэм» делает свою работу»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мнением о победе над «Эвертоном». Нападающий отметился дублем, а лондонский клуб победил с итоговым счетом 6:2.

«Это было что-то. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, пропустили первыми. Но потом мы создали несколько хороших моментов и воспользовались ими. Во втором тайме мы доминировали, играли с мячом и снова реализовали моменты.

Все вокруг говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», мы же просто работаем и делаем все хорошо, как и обычно. Важно продолжать в том же духе. Календарь очень плотный, но мы определенно можем победить в предстоящих матчах.

Мы провели хороший месяц и, надеюсь, сможем продлить успех в январе и феврале. И тогда посмотрим, где мы окажемся в апреле», – сказал Кейн.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC