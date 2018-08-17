Пол Митчелл – кандидат на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Стали известно имя нового кандидата на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед». В шорт-лист «красных дьяволов» попал Пол Митчелл из немецкого клуб «Ред Булл Лейпциг».

Пол Митчелл, являющийся уроженцем Манчестера, ранее занимал должность спортивного директора в «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптоне». В активе специалиста трансферы таких игроков, как: Садио Мане, Деян Ловрен, Натаниэль Клайн, Деле Алли, Тоби Алдервейрелд, Сон Хын Мин, Киран Триппьер.

Игроком Митчелл выступал за «Уиган Атлетик», «Милтон Кинс Донс». Карьеру бывший футболист завершил в возрасте 27 лет, в 2008 году.

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает также кандидатуры Рамона Родригеса Мончи («Рома»), Фабио Паратичи («Ювентус»), Эдвина ван дер Сара («Аякс») и Доменико Тети («Новара»).

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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