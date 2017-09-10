Юлиан Нагельсманн: «Мы были хуже «Баварии» во всем, кроме забитых голов»

Автор: Лидия Дидык 0

Нагельсманн

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 3-го тура бундеслиги против «Баварии» (2:0). Немец неожиданно похвалил команду соперников.

«Рады, что смогли победить. По всем параметрам мы были хуже, за исключением голов.

Мы незаслуженно повели в счете, с точки зрения «Баварии» гол случился очень не вовремя. Нам повезло, что Левандовски попал в перекладину.

Мы много бегали, играли от всего сердца и вполне наработали на победу», — сказал Нагельсманн.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Хоффенхайма»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леон Горецка

Леон Горетцка: «У меня нет никакой договоренности с «Баварией»»

Бавария

«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, Роналду хочет вернуться в Англию, команда Слуцкого сыграла вничью в первом туре. Главные новости дня

Юрген Клопп

Юрген Клопп: «Я уже старый конь в конюшне»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 