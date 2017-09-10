Юлиан Нагельсманн: «Мы были хуже «Баварии» во всем, кроме забитых голов»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 3-го тура бундеслиги против «Баварии» (2:0). Немец неожиданно похвалил команду соперников.

«Рады, что смогли победить. По всем параметрам мы были хуже, за исключением голов.

Мы незаслуженно повели в счете, с точки зрения «Баварии» гол случился очень не вовремя. Нам повезло, что Левандовски попал в перекладину.

Мы много бегали, играли от всего сердца и вполне наработали на победу», — сказал Нагельсманн.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Хоффенхайма»