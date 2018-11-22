Самир Насри проводит тренировки с «Вест Хэмом»

Полузащитник Самир Насри в настоящее время тренируется с «Вест Хэм Юнайтед». Француз ранее в Англии выступал за «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Лондонский клуб не спешит с подписанием контракта и оценивает форму футболиста, который в последний раз играл в официальном матче год назад в составе турецкого «Антальяспора».

Французский игрок на прошлой неделе прошел медосмотр в лондонском клубе. Ранее в СМИ сообщалось, что стороны уже договорились о подписании краткосрочного контракта на шесть месяцев, который вступит в силу в конце декабря, когда у игрока истечет срок дисквалификации.

В декабре 2016 года в организм футболисту попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports