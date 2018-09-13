Испанская футбольная федерация и ФИФА выступают против проведения матчей примеры в США

Программа испанской Ла Лиги по проведению матчей национального чемпионата за рубежом может сорваться. В августе лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.

На этой неделе президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Все стороны выступили против идеи проведения матчей в США.

Испанская футбольная федерация придерживается мнения, что подобная практика навредит национальному чемпионату. ФИФА считает, что проведение матчей за рубежом «ставит бизнес выше футбола».

Причиной недовольства испанского правительства является тот факт, что это может поспособствовать развитию движения о независимости Каталонии.

Ранее появилась информация, что матч примеры между «Жироной» и «Барселоной» в январе следующего года может пройти в США, причем, клубы уже дали на это согласие. Оба клуба представляют автономное сообщество Каталония.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana