Испанская футбольная федерация и ФИФА выступают против проведения матчей примеры в США

Автор: Андрей Синельщиков 0

Программа испанской Ла Лиги по проведению матчей национального чемпионата за рубежом может сорваться. В августе лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.

На этой неделе президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Все стороны выступили против идеи проведения матчей в США.

Испанская футбольная федерация придерживается мнения, что подобная практика навредит национальному чемпионату. ФИФА считает, что проведение матчей за рубежом «ставит бизнес выше футбола».

Причиной недовольства испанского правительства является тот факт, что это может поспособствовать развитию движения о независимости Каталонии.

Ранее появилась информация, что матч примеры между «Жироной» и «Барселоной» в январе следующего года может пройти в США, причем, клубы уже дали на это согласие. Оба клуба представляют автономное сообщество Каталония.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Испано-американские отношения. Кто задействован в проведении матчей Ла Лиги в Новом Свете

Глава RFEF – о матчах Примеры в США: «Тебас пошел в обход федерации и футболистов»

Криштиану Роналду 100

Криштиану Роналду получит условный срок за неуплату налогов в Испании

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 