«Спартак»: «Олегу Кононову и его штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу»

Московский «Спартак» после победы в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» сделал заявление на своем официальном сайте. Красно-белые выиграли у команды из Самары со счетом 3:1.

«Премьера всегда заставляет волноваться. Кононов принял нашу команду в сложный период, когда она занимала девятое место в турнирной таблице, потерпев в чемпионате России четыре домашних поражения подряд, а игра и в обороне, и в атаке хромала на обе ноги. Разумеется, кардинально изменить все за десять тренировочных дней практически невозможно. Но какие-то отдельные новые штрихи и детали в игре «Спартака» уже можно было подметить.

Во-первых, по сравнению с последними матчами стало больше комбинационной игры низом. Во-вторых, Кононов выбрал сверхатакующий вариант 4-4-2, где Зе Луиш и Луис Адриано выполняли роль центрфорвардов, а Ханни с Ломовицким расположились на флангах. В опорной зоне действовали Глушаков с Фернандо, а оборона состояла исключительно из российских футболистов.

Ну и, наконец, новому тренерскому штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу. Футболисты готовились к поединку с волжанами в приподнятом настроении, и новые положительные эмоции, безусловно, сказались на игре», — говорится в заявлении клуба.

Олег Кононов ранее возглавлял российские команды «Краснодар», «Ахмат» и тульский «Арсенал». После 15-ти туров «Спартак» располагается на седьмой строчке с 22 очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»