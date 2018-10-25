Ян Облак интересен «ПСЖ»

Автор: Михаил Серебряков 0

Ян Облак

Голкипер «Атлетико»  Ян Облак может стать игроком «ПСЖ». Парижский клуб попытается приобрести 25-летнего словенца следующим летом.

Красно-синие готовы заплатить за футболиста рекордные 100 миллионов евро отступных.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы в сезоне-2017/18.

В текущем сезоне Облак провел 13 игр за «Атлетико» и пропустил 13 голов.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Клуб на старте сезона одержал 10 побед подряд.

Фото: Global Look Press
Источник: Le 10 Sport,

 

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