Ян Облак интересен «ПСЖ»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «ПСЖ». Парижский клуб попытается приобрести 25-летнего словенца следующим летом.

Красно-синие готовы заплатить за футболиста рекордные 100 миллионов евро отступных.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы в сезоне-2017/18.

В текущем сезоне Облак провел 13 игр за «Атлетико» и пропустил 13 голов.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Клуб на старте сезона одержал 10 побед подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: Le 10 Sport,