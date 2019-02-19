Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев перешел в «Краснодар»

«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева. Сумма трансфера 21-летнего футболиста составила 4,4 млн евро плюс бонусы.

Контракт будет рассчитан на 4,5 года, игроку еще необходимо пройти медосмотр в краснодарском клубе.

Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году. В текущем сезоне РПЛ он провел 15 матчей и сделал две результативные передачи.

Ранее 21-летний игрок выступал за клубы «Балтика», австрийский клуб «Лиферинг» и немецкий «Ред Булл Лейпциг».

Фото: твиттер клуба «Краснодар»

Источник: твиттер клуба «Ростов»