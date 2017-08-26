Агент Луана объяснил, почему его клиент не оказался в «Спартаке»

Нападающего «Гремио» Луана в «Спартаке» не будет. Агент футболиста Жаир Канту Пейшото объяснил причину.

«Я уже говорил, что переход Луана в «Спартак» практически исключен. В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало.

Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: московский «Спартак» и итальянская «Сампдория». В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера», — сказал Пейшото.

24-летний Луан всю карьеру провел «Гремио» и сыграл за бразильский клуб в 116 матчей, забил 34 гола и отдал 21 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС