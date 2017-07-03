«Рома» намерена продать Костаса Маноласа в «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» предпримет еще одну попытку подписать Костаса Маноласа. «Рома» желает продать игрока.
Защитник просит у итальянского клуба зарплату в 3,5 млн. евро в год, чтобы продлить контракт. Однако это полностью не устраивает «джаллоросси, которые очень хотят продать грека в «Зенит». Несмотря на то что Манолас в последний момент отказался приехать в Россию из-за разногласий, связанных с валютой платежа по контракту, в Италии считают, что переговоры должны закончиться благополучно.
Кроме того, сообщается, что «Рома» в любом случае не будет блокировать сделку о переходе Антонио Рюдигера «Челси». Скоро немец должен пройти медицинское обследование в Лондоне.
Фото: Global Look Press
Источник: Forza Roma