«Рома» намерена продать Костаса Маноласа в «Зенит»

Автор: Никита Воробьев 0

Костас Манолас

Санкт-петербургский «Зенит» предпримет еще одну попытку подписать Костаса Маноласа. «Рома» желает продать игрока.

Защитник просит у итальянского клуба зарплату в 3,5 млн. евро в год, чтобы продлить контракт. Однако это полностью не устраивает «джаллоросси, которые очень хотят продать грека в «Зенит». Несмотря на то что Манолас в последний момент отказался приехать в Россию из-за разногласий, связанных с валютой платежа по контракту, в Италии считают, что переговоры должны закончиться благополучно.

Кроме того, сообщается, что «Рома» в любом случае не будет блокировать сделку о переходе Антонио Рюдигера «Челси». Скоро немец должен пройти медицинское обследование в Лондоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Forza Roma

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