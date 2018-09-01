Юрген Клопп: «Жозе Моуринью прав, я ничего не выиграл за пределами Германии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в его адрес. Португальский специалист отметил, что Клопп ничего не выиграл за пределами Германии.

«Что сказал Моуриньо? Теперь мне интересно. Он прав, это правильно, что он говорит обо мне.

На данный момент он, вероятно, самый успешный тренер в премьер-лиге. У меня нет проблем с этим.

Я не смотрю пресс-конференций Жозе Моуринью. Начну это делать. Ничего не могу сказать о его словах. Не знаю, о чем вы говорите, если быть честным на все 100 процентов.

Если он сказал, что я ничего не выиграю за пределами Германии, тогда он прав, это легко увидеть», – сказал Клопп.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством «мерсисайдцы» в прошлом сезоне заняли четвертое место в английской Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal