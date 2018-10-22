Нобель Арустамян: «В контракте Черчесова с РФС есть пункт о совмещении»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Cherchesov

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть возможность вернуться в «Спартак». Действующий тренер сборной России ранее возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 годы.

По информации Нобеля Арустамяна, в контракте Черчесова с РФС есть пункт о возможном совмещении с клубной работой. Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Черчесов – единственный кандидат на пост тренера «Спартака».

Массимо Каррера был отправлен в отставку сегодня. Итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 года.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Нобеля Арустамяна

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