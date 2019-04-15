Марк-Андре тер Штеген: «Мы не хотим повторения того, что было с «Ромой»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал о своих ожиданиях от ответной игры против «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 16 апреля на «Камп Ноу».

«Мы встречаемся с соперником, который хочет победить. Мы тоже. Да, они выиграли несколько матчей на выезде, а у нас не такое значительное преимущество. Мы хотим не только защитить его, но и преувеличить. Для этого нужно провести хорошую игру. Нас ждет очень сложный матч.

У них очень быстрые игроки, нужно за ними присматривать, думаю, это и будет ключом к успеху в завтрашней игре, как мы видели в первом матче. Мы хотим доминировать, как и всегда, но если придется защищаться – будем защищаться. Хорошая новость заключается в том, что мы отличаемся от «ПСЖ». Ситуация опасная, преимущество небольшое. Нужно играть как всегда, держать мяч, создавать моменты.

Нам не нужно напоминать о том, что было с «Ромой». Мы не хотим повторения. Мы должны опираться на предыдущий опыт, но при этом смотреть вперед. Надеюсь, сможем обыграть «МЮ» благодаря болельщикам», – сказал тер Стеген.

Напомним, что первый матч, прошедший на «Олд Траффорд», окончился победой «Барселоны» со счетом 0:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca