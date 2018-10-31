Фрэнк Лэмпард: «Не буду праздновать, если «Дерби» победит «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард признался, что если его команда сможет обыграть «Челси» в четвертом раунде Кубка английской лиги, он не будет праздновать победу над своим бывшим клубом. Матч «Челси» – «Дерби» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 31 октября.

«Я не буду праздновать, если мы победим, и я смогу легко сдержать себя, так как я уважаю клуб. Когда я забивал в ворота «Челси», то не праздновал. Я не сделал бы этого даже через миллион лет. Я по-прежнему люблю «Челси» и болельщиков этого клуба. Надеюсь, связь с ними останется навсегда.

Будучи тренером, я проявлю уважение к «Челси». Я должен ценить все, что клуб сделал для меня. Я буду чувствовать гордость от возвращения в место, которое я называл домом на протяжении 13 лет», — сказал 40-летний тренер.

Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» летом этого года. В Чемпионшипе клуб занимает шестое место, имея 25 очков в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports